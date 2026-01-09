ABD’de Temsilciler Meclisi üyeleri Epstein dosyalarını denetleyecek bağımsız denetçi talep etti

The Hill gazetesinin aktardığına göre, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Ro Khanna ve Cumhuriyetçi Thomas Massie, Federal Yargıç Paul Engelmayer’a yazdıkları mektupla, Jeffrey Epstein’e ilişkin dosyaların yayımlanmasını denetleyecek bir “bağımsız denetçi” atanmasını talep etti.

DOJ’un belge paylaşımı ve kapsamı tartışma konusu

Mektupta, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası’nın öncülerinden olduklarını belirten vekiller, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) yasaya uymadığını ve mahkeme kararlarını ihlal ettiğini vurguladı. DOJ’a, söz konusu belgeleri 19 Aralık 2025’e kadar yayımlaması için süre verildiği; ancak bu tarihe kadar tüm belgelerin kamuoyuyla paylaşılmadığı ifade edildi. Sonraki günlerde bazı ek materyallerin yayımlandığına dikkat çekilen mektupta, DOJ’un 5 Ocak tarihli dosyada “yaklaşık 12 bin 285 belgeyi (125 bin 575 sayfa)” hazırladığını bildirdiği, ancak konuya ilişkin toplamda 2 milyondan fazla belgenin bulunduğu iddialarına atıfta bulunuldu.

Mektupta ayrıca, başka raporlara göre Epstein dosyasının 5 milyondan fazla sayfayı içerebileceği öne sürüldü. Temsilciler Meclisi üyeleri, DOJ’un kendi beyanları ile önceki açıklamaları arasında tutarsızlıklar olduğunu, bu durumun da yanıt materyalinin kapsamını abartarak ifşayı geciktirmek için kullanıldığı konusunda makul şüpheler yarattığını belirtti.

DOJ’un, öne çıkan siyasi figürleri korumak amacıyla belgelerde sansür uyguladığı ve bunun yasanın öngördüğü hükümlerle çeliştiği iddia edilen mektupta, Adalet Bakanlığı’nın tutumunun zorunlu ifşa yükümlülüklerini ihlal ettiği ve mağdurlar üzerinde ciddi travmalara yol açtığı kaydedildi.

Vekiller, mektupta Epstein dosyalarına ilişkin tüm belge ve elektronik kayıtların yasaya uygun şekilde derhal kamuoyuna açıklanmasını sağlamak için özel bir bilirkişi veya denetçi atanmasını önerdi. Atanacak kişinin, belgelerin gerçek kapsamını ve olası uygunsuz sansürleri mahkemeye bildirme yetkisine sahip olması gerektiği vurgulandı. Gerekirse Adalet Bakanlığı yetkililerinin de bu sürece dahil edilmesi istendi.

Mektubun sonunda, bağımsız bir denetim mekanizitesi olmadan DOJ’un yasada öngörülen tüm kayıtları kamuoyuna sunmayacağına inanıldığı ifade edildi.