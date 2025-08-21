  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD’de temyiz mahkemesi, göçmenlere tanınan geçici korumayı kaldırdı
Takip Et

ABD’de temyiz mahkemesi, göçmenlere tanınan geçici korumayı kaldırdı

ABD’de temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin Orta Amerika ve Asya’dan gelen göçmenlere yönelik Geçici Koruma Statüsü’nü (TPS) sonlandırma kararını onayladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’de temyiz mahkemesi, göçmenlere tanınan geçici korumayı kaldırdı
Takip Et

San Francisco’daki 9. Temyiz Mahkemesi, yaklaşık 60 bin göçmene geçici koruma sağlayan alt mahkeme kararını durdurdu.

Mahkeme yargıçları, davacıların erteleme talebini kabul eden 31 Temmuz 2025 tarihli bölge mahkemesi kararını, bir sonraki emre kadar askıya aldı.

Federal yargıç Trina Thompson, Trump yönetiminin TPS programını sona erdirme planını durdurarak, Nepal, Honduras ve Nikaragua da dahil olmak üzere Orta Amerika ve Asya’dan gelen yaklaşık 60 bin kişinin statüsünü uzatmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 8 Temmuz'da Nikaragua ve Honduraslı göçmenlere yönelik TPS programının sona ereceğini açıklamıştı.

Geçici Koruma Statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

TPS programı, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

Ne olmuştu?

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Çıktı açığı nedir? Çıktı açığı ekonomide neden önemlidir?Çıktı açığı nedir? Çıktı açığı ekonomide neden önemlidir?Ekonomi
Gözler Jackson Hole'e çevrildi: Küresel ekonomi ve para politikalarının rotası belirlenecekGözler Jackson Hole'e çevrildi: Küresel ekonomi ve para politikalarının rotası belirlenecekEkonomi

 

Dünya
Hindistan: ABD'nin Rus petrolüne yönelik söylemleri bizi şaşırttı
Hindistan: ABD'nin Rus petrolüne yönelik söylemleri bizi şaşırttı
Kırgızistan’dan canlı hayvan ihracatına 6 aylık ara
Kırgızistan’dan canlı hayvan ihracatına 6 aylık ara
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü kapasitesinde yüzde 40 kesinti
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü kapasitesinde yüzde 40 kesinti
Uçak şirketi ICON Aircraft’ın CEO’su Hawkins, paraşüt kazasında hayatını kaybetti
Uçak şirketi ICON Aircraft’ın CEO’su Hawkins, paraşüt kazasında hayatını kaybetti
Rusya'da satılacak cihazlarda ulusal mesajlaşma uygulamasını kurma şartı getirildi
Rusya'da satılacak cihazlarda ulusal mesajlaşma uygulamasını kurma şartı getirildi