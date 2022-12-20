ABD’de Tiktok yasağı, savunma harcamaları teklifine dahil edildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde Çin menşeli video uygulaması Tiktok’un devlet cihazlarında kullanımının yasaklanmasını öngören teklif, bu hafta oylanacak olan savunma harcamaları tasarısına dahil edildi.



ABD'li milletvekilleri, federal hükümet çalışanlarının popüler video uygulaması TikTok'u devlete ait cihazlarda kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını savunma harcamaları teklifinin içine aldı.



Senato geçen hafta Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley tarafından getirilen ve federal çalışanların ByteDance'e ait uygulamayı devlete ait cihazlarda kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını ulusal güvenlik hassasiyetleri gerekçesiyle oy birliğiyle kabul etmişti. Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve Cumhuriyetçi Lider Kevin McCarthy de öneriyi desteklemişti.



Tasarıya göre, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin TikTok'un federal cihazlardan "kaldırılmasını gerektiren yürütme faaliyetlerinde standartlar ve yönergeler geliştirmek" için 60 günü var.