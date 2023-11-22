ABD'de tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edildi

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi kasımda geçen aya kıyasla 2,5 puan azalarak 61,3'e geriledi. Veri yukarı yönlü revize edilirken kasım ayına ait öncü veri 60,4 olarak açıklanmıştı.

Art arda 4 ay düşüş kaydederek mayıstan bu yana en düşük seviyesine gerileyen tüketici güven endeksi, ekimde ise 63,8 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda aylık bazda 2,3 puan azalışla 68,3'e indi.



Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2,5 puan düşerek 56,8 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e yükselerek nisandan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıktığını kaydeden Hsu bu oranın en son 2011'de görüldüğünü anımsattı.



Hsu, tüketicilerin enflasyondaki yavaşlamanın devam ettiğinin farkında olmalarına rağmen beklentilerin arttığını, enflasyondaki yumuşamanın gelecek aylarda ve yıllarda tersine dönebileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.