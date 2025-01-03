ABD'de uçak binaya çarptı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre uçak, eyaletin Orange County bölgesindeki havaalanından kalkış yaptıktan iki dakika sonra yakındaki mobilya fabrikasının çatısına düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre 19 fabrika çalışanı yaralandı, uçakta oldukları belirtilen 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 8 kişiye olay yerinde tıbbi müdahale yapıldı, 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Havaalanı operasyonlarında çalışan Chris Villalobos, pilotun havalandıktan sonra acil iniş yapmak için geri döneceğini hava trafik kontrol kulesine bildirdiğini ancak uçakla ilgili sorunun kaynağının belli olmadığını belirtti.

Villalobos, uçak sahibinin havaalanını sıklıkla kullandığını ifade etti.

Fullerton Polis Departmanından yapılan açıklamada, kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin yakın akrabalarıyla iletişime geçildikten sonra tespit edileceği bildirildi.