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ABD'de uçak kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Vermont eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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ABD'de uçak kazası: 4 kişi hayatını kaybetti
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ABD'nin Vermont eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybetti.

Vermont Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, Connecticut eyaletindeki bir havalimanından kalkan 4 kişilik küçük uçağın yaklaşık 2 saat süren uçuşun ardından Vermont'a ulaştığı belirtildi.

Daha sonra uçaktaki 4 kişinin Connecticut'a dönmek üzere yola çıktığı ifade edilen açıklamada, polisin kazaya ilişkin ihbar almadığı fakat uçaktakilerin yakınlarının uçağın dönmediğini bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, başlatılan arama çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldığı ve uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, Connecticut'taki bir okulda havacılık alanında öğretmenlik yapan bir kişi ve öğrencisi, uçakta bulunan kişiler arasındaydı.

Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu konuya ilişkin soruşturma başlattı.

 

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