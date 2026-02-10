ABD'de uçak otoyola indi: Yaralılar var

Gainesville Polisi’nin açıklamasına göre Hawker Beechcraft BE-36 model tek motorlu bir uçak, eyaletin en büyük şehri Atlanta’nın yaklaşık 80 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Gainesville yakınlarında bir otoyola zorunlu iniş gerçekleştirdi.

2 kişi yaralandı

İşlek "Browns Bridge" otoyoluna "motor sorunları" nedeniyle acil iniş yapan uçak, 3 araca çarptı ve 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Uçağın çarptığı araçlardan birinin yakıt deposu yerinden fırladı. Uçağın pilotu Thomas Rogers, olay sonrası basına yaptığı açıklamada, "Gainesville'den kalkış yaparken motorumuz arızalandı. Süzülerek geri dönmeye çalıştık, her şeyi kurallara göre yaptık ancak ne kadar uzakta olduğumuzu fark edince geri dönemeyeceğimizi anladık ve yola indik." dedi.