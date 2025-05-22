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ABD'de uçak yerleşim yerine düştü: 15 ev ve araçlar alev aldı

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde küçük bir uçak, yerleşim yerine düştü. Ölen ve yaralanan olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Kazada yaklaşık 15 ev ve birkaç aracın alev aldı.

Haber Merkezi
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ABD'de uçak yerleşim yerine düştü: 15 ev ve araçlar alev aldı
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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Cessna 550" tipi uçağın yerel saatle 03.45 sularında havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerine düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, uçaktaki kişi sayısına dair henüz bilgi sahibi olunmadığı ifade edilirken, bu tip uçakların 6 ila 8 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

15 ev ve sokaktaki araçlar alev aldı

San Diego İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada da kaza anında havanın yoğun sisli olduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın yerleşim yerine düştüğü, kazada yaklaşık 15 ev ve birkaç aracın alev aldığı bildirilirken, olay yerindeki birkaç sokağın da tahliye edildiği aktarıldı.

Kazada ölen veya yaralananların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. 

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