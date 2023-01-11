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ABD'de uçuşlar normale döndü

ABD'de uçuş kontrol sistemindeki arıza nedeniyle yapılamayan iç uçuşların yeniden başladığı duyuruldu.

Haber Merkezi
AA
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ABD Federal Havacılık İdaresinde (FAA) bilgisayar sistemlerinin devre dışı kalması sonucu ülkenin çeşitli bölgelerinde çok sayıda uçuşun aksadığı bildirildi.

FlightAware izleme sitesine göre, ABD'de sabah saatlerinde yaklaşık 760 uçuşta gecikme yaşandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi ise Twitter'dan konuya dair yaptığı paylaşımda, hava görevleri sistemine ilişkin hatanın giderilmeye çalışıldığını açıkladı.

Uçuşlar normale döndü

Son gelen bilgiye göre, uçuş kontrol sistemindeki arıza nedeniyle yapılamayan iç uçuşların yeniden başladığı bildirildi

 