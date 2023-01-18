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ABD'de ÜFE yüzde 6,2 oldu

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2022'de aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 6,2 arttı.

Haber Merkezi
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ABD'de üretici fiyatları endeksi Aralık ayında eksi yüzde 0.5 ile beklentilerin üzerinde geriledi​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Kasım ayı için %0.3 olarak açıkladığı ÜFE, %0.2 seviyesine revize edildi.

Yıllık bazda da üretici fiyatları Aralık ayında %6.2 ile beklentilerin altında yükseldi.

ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları Aralık ayında %0.1 ile beklentilere paralel yükseldi. Kasım ayında %0.4 olarak açıklanan çekirdek ÜFE %0.2 seviyesine revize edildi.