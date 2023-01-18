ABD'de ÜFE yüzde 6,2 oldu
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2022'de aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 6,2 arttı.
ABD'de üretici fiyatları endeksi Aralık ayında eksi yüzde 0.5 ile beklentilerin üzerinde geriledi.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın Kasım ayı için %0.3 olarak açıkladığı ÜFE, %0.2 seviyesine revize edildi.
Yıllık bazda da üretici fiyatları Aralık ayında %6.2 ile beklentilerin altında yükseldi.
ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları Aralık ayında %0.1 ile beklentilere paralel yükseldi. Kasım ayında %0.4 olarak açıklanan çekirdek ÜFE %0.2 seviyesine revize edildi.