ABD’de üniversite öğrencileri ilkokul düzeyinde matematikte sınıfta kaldı!

Wall Street Jurnal'da yer alan habere göre, University of California'da eğitim gören öğrencilerin ortalama beşinci sınıf seviyesinde olduğu belirlendi. UC tarafından, ilkokul üçüncü sınıf düzeyi bir beceri olan “sayı yuvarlama” sorusunda başarı oranı yalnızca yüzde 39’da kaldı. Bunun üzerine üniversite yeni bir temel matematik dersi açmak zorunda kaldı.

Kabul politikaları akademik seviyi aşağı çekiyor

UC yönetiminin 2020’de sınav şartını kaldırması, hazırlığı zayıf öğrencilerin kabul edilmesini kolaylaştırdı. Üniversite, çeşitliliği artırma hedefiyle akademik riski yüksek öğrencileri de kabul ettiğini raporunda belirtiyor. Bu grubun mühendislik gibi zorlu bölümlerde tamamlama oranı oldukça düşük.

Not şişirmesi ve kolaylaşan sınavlar gerçek durumu gizliyor

Lise notlarındaki şişirme, öğrencilerin gerçek hazırlık düzeyini maskelemiş durumda. AP sınavlarındaki artan başarı oranlarının sınavların kolaylaşmasından kaynaklandığı vurgulanıyor. UCSD raporu bunu “gösteriş notlandırması” olarak tanımlıyor.

ABD genelinde 12. sınıf öğrencilerinin yalnızca yüzde 22’si NAEP matematik sınavında yetkin. Bazı okullarda matematiğin “hayat becerisi” adı altında hesap makinesi ve internet kullanımına indirgenmesi dikkat çekiyor.

Sıralama sistemleri üniversiteleri yanlış teşvik ediyor

U.S. News & World Report sıralamalarında test skorlarının geri plana atılması, üniversitelerin kalite değerlendirmesini çarpıtıyor. Mezuniyet oranına verilen yüksek ağırlığın not şişirmesini teşvik ettiği belirtiliyor. UCSD, standart testlere dönüş önerse de yeni SAT’ın belirgin şekilde kolaylaştığı ifade ediliyor.

Bütün bu gelişmelerin ABD’nin genç insan kaynağını zayıflattığı ve uzun vadeli toplumsal riskler oluşturduğu vurgulanıyor.