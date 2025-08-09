ABD'de üniversitede silahlı saldırgan alarmı

  1. Ekonomim
ABD’nin Georgia eyaletindeki Emory Üniversitesi, Atlanta kampüsünde silahlı saldırgan nedeniyle acil uyarı yayımladı.

Emory Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin X hesabından yapılan açıklamada, "Atlanta kampüsünde, Emory Point yakınında silahlı saldırgan bulunmakta. Kaçın. Saklanın. Mücadele edin." ifadesine yer verildi.

Öğrencilerden güvenli bölgelere saklanmaları istenirken, üniversite silahlı saldırgan bulunduğu gerekçesiyle "acil uyarı" yayımladı.

Saldırgana veya öğrencilerin durumuna ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

