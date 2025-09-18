ABD’de ünlü komedyen Jimmy Kimmel’ın TV şovu Charlie Kirk paylaşımları sonrası süresiz askıya alındı

  1. Ekonomim
ABD'de komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle süresiz askıya alındı.

“Jimmy Kimmel Live” programını sunan Kimmel, Kirk suikastı sonrası “MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulundu.

Kimmel'in programlarında yaptığı açıklamaların ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurdu, herhangi bir neden belirtmedi.

Sözleşmesi gelecek yıl mayısta sona erecek Kimmel da açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Truth Social hesabındaki paylaşımında “Amerika için harika haber” değerlendirmesinde bulunarak, Kimmel’ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini belirtti.

