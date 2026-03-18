ABD'de vize teminatı uygulaması: 12 ülke daha listeye eklendi

Donald Trump yönetimi, ABD’ye giriş yapmak isteyen 50 ülke vatandaşına yönelik yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Buna göre, söz konusu ülkelerden gelecek kişilerden 15 bin dolar tutarında teminat alınması planlanıyor.

Vize süreleri dolmasına karşın ülkede kaçak olarak kalmaya devam eden kişileri engellemeyi odağına alan ve kapsamı 12 yeni ülkenin eklenmesiyle genişletilen bu tartışmalı karar, 2 Nisan tarihinde yürürlüğe giriyor.

ABD’den B1/B2 vizelerine 15 bin dolarlık teminat şartı

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve kimliğinin saklı tutulmasını isteyen bir yetkilinin çarşamba günü aktardığı bilgilere göre, turizm ve iş amaçlı (B1/B2) vize kategorilerine başvuracak belirli ülke vatandaşlarından 15 bin dolarlık bir "vize teminatı" talep edilecek.

Mevzuata uygun hareket ederek vize süresi dolmadan ülkesine dönen veya planladığı seyahati tamamen iptal eden kişilere, önceden yatırdıkları 15 bin dolarlık teminat tutarı eksiksiz şekilde iade edilecek. Halihazırda çoğunluğu Afrika kıtasında yer alan 38 ülkeyi içeren listeye 12 yeni ülkenin daha dahil edilmesiyle birlikte uygulama alanı genişleyecek.

Sistemdeki mevcut ülkeler

Angola, Antigua ve Barbuda, Bangladeş, Benin, Butan, Botsvana, Burundi, Cibuti, Çad, Dominik, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvatini, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Kabil, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sudan, Togo, Türkmenistan, Uganda, Yeşil Burun Adaları, Zimbabve

2 Nisan'da eklenecek yeni ülkeler

Kamboçya, Etiyopya, Gürcistan, Grenada, Lesotho, Mauritius, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Papua Yeni Gine, Seyşeller, Tunus.