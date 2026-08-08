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ABD'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 kayıp

ABD'nin Utah eyaletinde orman yangınına müdahale eden düştü. Helikopterdeki 2 kişiden haber alınamıyor.

Haber Merkezi
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ABD'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 kayıp
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ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA), Utah'taki orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu yangını söndürmek için görev yapan 7 helikopterden birinin kaza yaptığı belirtilen açıklamada, helikopterin içerisindeki 2 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.

Utah'ta 27 Temmuz'da yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangın yaklaşık 427 kilometrekarelik alana yayılmıştı. Yangın, yüzde 19 oranında kontrol altına alınmıştı.