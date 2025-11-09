ABD'de yanlış eve giren temizlikçi kadın vurularak öldürüldü

ABD’nin Indiana eyaletinde bir ev sahibi, yanlışlıkla evine gelen bir temizlikçiyi ateşli silahla vurarak öldürdü. Yetkililer, olayla ilgili olarak ev sahibine yönelik suçlama getirilip getirilmeyeceğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Polis, 32 yaşındaki Maria Florinda Rios Perez’in çarşamba sabahı yerel saatle 07.00 civarında, Whitestown kasabasındaki bir evin ön verandasında ölü bulunduğunu açıkladı.

Olay yerine, “ev soygunu ihbarı” üzerine gittiklerini belirten polis, yaptığı açıklamada dosyanın inceleme için Boone County Savcılığına gönderildiğini, savcılığın cezai bir işlem yapılıp yapılmayacağına karar vereceğini bildirdi. Polis, olayı “karmaşık, hassas ve gelişmekte olan bir dosya” olarak nitelendirerek, evde yaşayanların veya ateş eden kişinin kimliğini açıklamadı.

“Polisi aramaları gerekirdi”

Perez’in eşi Velazquez, CBS News’e yaptığı açıklamada adalet istediklerini söyledi. CBS’nin yerel kanalı WTTV’ye konuşan Velazquez, kurşunun kapıdan geldiğini belirterek, “Polisi aramaları gerekirdi. Hiçbir uyarı yapmadan ateş ettiler" diye konuştu.

Perez’in dört çocuk annesi olduğu ve aslen Guatemala’dan geldiği bildirildi.

Savcı Eastwood: Kendini savunma yasası süreci karmaşıklaştırıyor

Boone County Savcısı Kent Eastwood, Indiana’nın kendini savunma yasasının davayı karmaşık hale getirdiğini söyledi. Bu yasa, birçok ABD eyaletinde olduğu gibi, bir kişinin ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu düşünmesi halinde ölümcül güç kullanmasına izin veriyor.

Benzer olaylar daha önce de yaşandı

Son yıllarda ABD’de benzer olaylar ülke çapında tepki çekti. 2023 yılında Missouri’de 16 yaşındaki Ralph Yarl, yanlış kapıyı çaldığı için vurulmuş; ateş eden 80 yaşındaki Andrew Lester daha sonra ölü bulunmuştu.

New York’ta ise 20 yaşındaki Kaylin Gillis, yanlışlıkla girdiği bir evin girişinde vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın faili 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.