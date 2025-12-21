ABD’de yapay zeka etkisi: 2025’te 55 bin kişi işini kaybetti

ABD merkezli Challenger danışmanlık şirketinin yayımladığı son rapora göre, 2025 yılında ABD genelinde 1,17 milyon kişi işten çıkarıldı. Bu sayı, Covid-19 salgınının etkili olduğu 2020’deki 2,2 milyonluk işten çıkarma dalgasından sonra kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkat çekti. Raporda, yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasının, işten çıkarmalarda öne çıkan başlıca etkenlerden biri olduğu vurgulandı.

İşini kaybedenlerin sayısı 55 bin olarak kaydedildi

ABD'li işverenler, ekim ayında 153 bin, kasım ayında ise 71 binden fazla kişiyi işten çıkardı. Bu işten çıkarmaların 6 binden fazlasının nedeni olarak yapay zeka gösterildi. Amazon ve Salesforce gibi büyük teknoloji şirketleri, binlerce çalışanını işten çıkarırken, yapay zekayı bu kararlarının arkasındaki sebep olarak belirtti. Yıl boyunca yapay zeka nedeniyle işini kaybedenlerin sayısı 55 bin olarak kaydedildi.

Yükselen enflasyon ve artan vergi maliyetleriyle birlikte şirketler, maliyetleri düşürmek için yapay zekayı hızlı bir çözüm olarak görüyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün araştırmasına göre, yapay zeka ABD işgücü piyasasının yüzde 11,7'sinin işini yapabilir ve bu da 1,2 trilyon dolara kadar ücret tasarrufu sağlayabilir.

Yapay zeka dalgası işten çıkarmaları büyüttü

Amazon, yapay zeka yatırımlarına odaklanmak amacıyla 14 bin kurumsal pozisyonu azaltarak tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgasını başlattı. Microsoft, 2025 yılına kadar toplamda yaklaşık 15 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Salesforce ise yapay zeka destekli süreçler sonrası 4 bin destek personelini işten çıkardı.

IBM, kasım ayında küresel çapta yüzde 1'lik bir işten çıkarma yapacağını ve bu durumun yaklaşık 3 bin çalışanı etkileyeceğini açıkladı. Siber güvenlik yazılımı üreticisi CrowdStrike, mayıs ayında iş gücünün yüzde 5'ini, yani 500 çalışanını yapay zeka nedeniyle işten çıkaracağını duyurdu. İnsan kaynakları platformu Workday ise yapay zekaya daha fazla yatırım yapmak amacıyla iş gücünün yüzde 8,5'ine denk gelen yaklaşık 1.750 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.