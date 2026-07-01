ABD'de yapay zeka kaynaklı istihdam kaybı rekor seviyede

İstihdam verilerinin açıklanmasından beş gün sonra, yapay zeka teknolojisini geliştiren lider şirketler, işini kaybeden çalışanların yeniden eğitilmesi amacıyla 1 milyar dolarlık bir fon kurulduğunu duyurdu.

Yapay zeka üreticilerinden milyar dolarlık fon

Eski Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve eski Indiana Valisi Eric Holcomb liderliğinde 25 Haziran'da "RAISE US" adlı kâr amacı gütmeyen bir organizasyon kuruldu.

Amazon, Anthropic, Microsoft ve OpenAI Vakfı tarafından desteklenen platform, 1 milyar dolarlık hedefinin 500 milyon dolardan fazlasını şimdiden güvence altına aldı.

Kuruluş; Arkansas, Connecticut, Maryland ve Utah eyaletlerinde pilot programlar başlattı. Programların başarısı, eğitim saatleri veya kayıt sayısına göre değil, katılımcıların işe yerleşme ve bu işleri koruma oranlarına göre ölçülecektir.

Anthropic endeksindeki çelişki

Yapay zeka şirketi Anthropic tarafından yayımlanan Haziran Ekonomik Endeksi raporu ise iş gücü piyasasındaki dönüşüme dair farklı bir tablo ortaya koydu.

Yaklaşık 9 bin 700 aktif Claude kullanıcısıyla yapılan anket verilerine göre, katılımcıların yüzde 35'inden fazlası gelecek 12 ay içinde iş görevlerinin büyük kısmını yapay zekanın devralmasını beklediğini ifade etti. Katılımcıların yaklaşık yarısı ise mevcut iş yüklerinin en az yüzde 50'sini halihazırda yapay zekaya devrettiğini bildirdi.

Techtimes'ın haberine göre raporda, yapay zekayı en yoğun kullanan çalışanların kariyer geleceklerine dair en iyimser grubu oluşturduğu kaydedildi. Ancak uzmanlar, bu anketin sadece yapay zekayı işine entegre edebilen aktif kullanıcıları kapsadığına, dolayısıyla teknoloji nedeniyle doğrudan ikame edilen ve iş gücü dışı kalan giriş seviyesindeki çalışanların durumunu yansıtmadığına dikkat çekti.

Tarihsel deneyimler şüphe uyandırıyor

RAISE US danışma kurulunda yer alan MIT ekonomisti David Autor, geçmişte Çin ile yaşanan ticari rekabet dönemindeki istihdam şokunun, "yeni bir iş bulma" söyleminin tek başına yeterli bir politika olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Brookings Enstitüsü tarafından yayımlanan güncel analizler de ABD'de son 60 yılda uygulanan federal iş gücü eğitim programlarının, katılımcıların istihdam oranları veya kazançları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış sağlamadığını ortaya koydu.

RAISE US yönetiminin bu başarısız geçmişi tersine çevirip çeviremeyeceği, eyaletlerde başlayan pilot uygulamaların sonuçlarıyla netleşecektir.