ABD’de yaşayan Türkler için cenaze hizmetlerini kolaylaştıracak fon kuruldu

Amerika Diyanet Merkezi (DCA) ile işbirliği içinde faaliyet gösteren Türk Amerikan Diyanet Vakfı (TARF), ABD’de yaşayan Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni fon kurulduğunu bildirdi.

TARF'tan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD'de yaşayan Türklerin temel ihtiyaçlarından cenaze hizmetleri konusunda yeni adım atıldı.

ABD'de yaşayan Türkler için "Cenaze Yardımlaşma Fonu" kuruldu

Bu kapsamda cenaze hizmetlerinin daha sistemli, şeffaf ve güvence altına alınmış şekilde icra edilebilmesi için "Cenaze Yardımlaşma Fonu" kuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Washington Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kanca, yeni düzenlemenin, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının cenaze süreçlerini kolaylaştırmayı, dini vecibelere uygun şekilde defin hizmetlerini sağlamayı ve bu süreçte ailelere her açıdan destek olmayı hedeflediğini belirtti.

Kanca, Cenaze Fonu’nun sadece hizmet organizasyonu olmadığını, aynı zamanda dayanışma kültürünü, yardımlaşma bilincini ve kurumsal güvenceyi temsil ettiğini vurguladı.

Fonun, Amerika’daki Müslüman topluluk için önemli sosyal dayanışma ağı oluşturacağına dikkati çeken Kanca, yeni düzenlemenin topluluk içinde birlik ve beraberliği pekiştireceğini, ihtiyaç anında hızlı ve güvenilir çözüm sunarak ailelerin yükünü hafifleteceğini ifade etti.

Yeni usul ve esaslarla birlikte üyelik şartları, aidat ve katkı payları, cenazenin nakli ve defin işlemleri ile fonun kapsam ve işleyişine dair tüm ayrıntılar da paylaşıldı.

TARF bünyesinde hizmet verecek fon sayesinde fon üyeleri veya aileleri vefat ettiklerinde cenazelerinin İslami usullere uygun şekilde hazırlanması, defin işlemlerinin Amerika’da veya talep edilmesi halinde Türkiye’de yapılması ve ailelerin hem maddi hem de manevi anlamda desteklenmesi güvence altına alındı.

