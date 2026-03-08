ABD’de yaz saati uygulaması başladı

ABD’de saatler 1 saat ileri alındı. Türkiye’de yaz saati uygulaması bulunmadığı için ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 8 saatten 7 saate indi. Değişim piyasalarda özellikle ABD borsaları ve ABD verilerinin açıklanma saatlerinde 1 saatlik kaymaya yol açacak. Buna göre ABD hisse senedi piyasalarında normal seans Türkiye saatiyle 17.30 yerine 16.30’da başlayacak ve 00.00 yerine 23.00’te kapanacak.

Veri akışı da düzenlemeden etkilenecek. ABD’de 16.30’da yayımlanan enflasyon, istihdam ve büyüme gibi kritik veriler Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak.

Avrupa’da ise yaz saatine 29 Mart'ta geçilecek.