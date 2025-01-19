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ABD'de yemin töreni hazırlığı: Trump göreve başlıyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ailesi ile birlikte yarın gerçekleşecek yemin törenine katılmak için başkent Washington'a gitti. Trump, Gazze'de ateşkese dair de konuşurken, sürecin devamı konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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ABD'de yemin töreni hazırlığı: Trump göreve başlıyor
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yarın gerçekleşecek yemin töreni için Florida'dan başkent Washington'a gitti. Trump'ın kendi uçağı yerine ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla seyahat etmesi dikkat çekerken; kendi uçağı da Trump ailesine eşlik etti.

Donald Trump, yemin töreninden önce Sterling'deki golf kulübüne gitti.. Burada kendisi için düzenlenen gösteriye katıldı.

Trump'tan Gazze açıklaması: Ateşkese dair umutluyum

Diğer yandan Trump, Florida'dan ayrılmadan önce ABD basınından NBC News kanalına açıklamalarda bulundu.

Telefon bağlantısı ile programa katılan Donald Trump'a Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması ile ilgili soru soruldu.

ABD'nin seçilmiş başkanı ateşkese dair umutlu olduğunu söyledi. Kendi yönetimine saygı duyulmasını beklediğini ifade etti.

"ABD yeniden saygı görmeli. Kullandığım birinci kelime saygıdır. Eğer bize saygı duyarlarsa, ateşkes süreci devam ederi. Eğer saygı duymazlarsa kıyamet kopar" dedi.

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