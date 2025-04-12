ABD'de yeni hamle: Pasifik’teki kritik metaller stoklanacak

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Pasifik deniz tabanındaki kritik metallerin stoklanmasına izin verecek bir başkanlık kararnamesi yayınlamayı planlıyor.

Financial Times'ın (FT) haberine göre Trump, ABD'nin kritik mineralleri üretme kabiliyetini artırmak için olağanüstü yetkileri daha önce kullanmıştı. Bu kapsamda, ülke içindeki doğal kaynakların geliştirilmesini hızlandırma ve ülkeyi özellikle Çin'den gelen ithalata daha az bağımlı hale getirme çabaları yürütülüyor.

ABD yasalarına göre derin deniz madenciliği uygulamalarının hızlandırılması için daha geniş bir baskı var ve nadir toprak minerallerinin izleri de dahil olmak üzere metallerin stoklanması bu çabanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

FT, konuya aşina bir kişiye atıfta bulunarak, bunun ABD'ye Çin ile bir çatışma durumunda kendi topraklarındaki kritik minerallerin envanterine erişim sağlayacağını bildirdi.

Çin, periyodik tabloda 17 elementi içeren nadir toprak minerallerinin dünyadaki en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor. ABD Jeoloji Araştırması'na göre, dünyadaki nadir toprak üretiminin neredeyse %70'ini karşılıyor.