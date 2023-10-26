ABD'de yine katliam: 18 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yine silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Leviston kentinde Robert Card isimli bir şahıs, otomatik silahla insanların üzerine ateş açtı. Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.



Amerika'yı sarsan saldırıyı gerçekleştiren Robert Card'ın ABD Ordusu’nda çavuş olduğu, 2002 yılından beri orduya hizmet verdiği ve daha önce yurt dışında görev yapmış bir tedarik uzmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı.



Maine polisi, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişin de yaralandığını açıkladı.



Konuyla ilgili ABD Başkanı Biden’ı bilgilendirdiğini ifade eden Maine Valisi Janet Mills, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açan Card hakkında, “Maine’deki saldırılarda 18 kişi öldü ve 13 kişi yaralandı. Maine için karanlık bir gün…. Ruh sağlığı profesyonelleri dahil olmak üzere olayı aydınlatmak için tüm devlet kaynaklarını kullanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Amerika alarmda zanlı aranıyor

Auburn Belediye Başkanı Jason Levesque ise okulların tatil edildiğini, yetkililerin Lewiston'daki silahlı saldırının şüphelisini aradığını ifade etti.

Ayrıca, Androscoggin İlçesi Şerif Ofisi, şüphelinin, elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çevre sakinlerini yardıma çağırdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.

Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen zanlının, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.