ABD'de inişe geçen yolcu uçağı kamyona çarptı! (Video)

ABD'nin New Jersey kentindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmak üzere alçalan bir yolcu uçağı, iniş hattına yakın bir noktadaki kara yolunda seyreden kamyonla çarpıştı.

H&S Bakery Ulaştırma ve Lojistik Kıdemli Başkan Yardımcısı Chuck Paterakis, kamyon sürücüsünün Baltimore'dan New Jersey'ye doğru seyir halindeyken bu sıra dışı kazanın gerçekleştiğini doğruladı. Fox Baltimore tarafından paylaşılan bilgilere göre, kazayı hafif yaralarla atlatan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından United Airlines sözcüsü yaptığı açıklamada, bakım ekiplerinin uçakta meydana gelen hasarı incelemeye başladığını ve bu kazanın nasıl gerçekleştiğine dair kapsamlı bir soruşturma yürüteceklerini bildirdi. Havalimanı çevresindeki güvenlik prosedürleri ve uçağın iniş yüksekliği ile ilgili teknik incelemeler devam ediyor.