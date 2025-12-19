ABD'deki Green Card programı süresiz olarak durduruldu

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, perşembe gecesi yaptığı açıklamada, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'ne (USCIS) Diversity Visa (DV-1) programının durdurulması talimatını verdiğini duyurdu.

Her yıl 50 bin göçmen vizesi veriliyordu

USCIS'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, "Diversity Immigrant Visa Program" olarak bilinen DV Programı kapsamında her yıl en fazla 5o bin göçmen vizesi veriliyordu. Kamuoyunda "Green Card çekilişi” olarak bilinen program, ABD'ye göçte ülke çeşitliliğini artırmayı amaçlıyordu.