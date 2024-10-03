ABD'deki liman grevinin günlük maliyeti ortaya çıktı

ABD'nin doğu yakası limanlarındaki grev devam ediyor.

The Conference Board'un analizine göre, haftalık maliyetin 4 milyar dolara yaklaştığı ve bu grevin ABD ekonomisine günlük 540 milyon dolara mal olabileceği öngörülüyor. Bu durumda sadece bir haftalık bir grevin bile 3,8 milyar dolar zarar doğurabileceği ifade ediliyor.

Bu durum, özellikle enflasyonun hafiflediği bir dönemde ABD ticaretini olumsuz etkileyerek, fiyatların yeniden yükselmesine yol açabilir.

Grevin bir ay kadar sürebileceği tahmin ediliyor, bu da ekonomik belirsizliği artırıyor.

Biden baskıyı artırdı

ABD Başkanı Joe Biden, grevdeki liman işçileriyle görüşmeleri yeniden başlatmaları için ABD'li liman işverenleri ve nakliye şirketleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Biden, ayrıca grevin insan yapımı bir felakete dönüşebileceği uyarısında bulundu.