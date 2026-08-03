ABD'deki orman yangınlarında 60 bin kişi tahliye edildi
ABD'nin Washington eyaletine bağlı Spokane bölgesindeki orman yangınları nedeniyle yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi.
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Amerikan basını, Washington eyaletine bağlı Spokane bölgesinde devam eden 15 yangından yaklaşık 101 bin hektarlık alanın etkilendiğini duyurdu.
Yetkililer, yangınların henüz kontrol altına alınamadığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Spokane'de yaklaşık 60 bin kişinin tahliye edildiği, 600'den fazla yapının da kullanılamaz hale geldiği belirtildi.