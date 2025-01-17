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ABD’deki orman yangınlarında ölü sayısı 27’ye yükseldi

ABD’nin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde süren orman yangınlarında ölü sayısı 27’ye yükseldi. 26 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanırken, 82 bin kişinin zorunlu tahliye emri, 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
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ABD’deki orman yangınlarında ölü sayısı 27’ye yükseldi
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7 Ocak’ta ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde başlayan orman yangınları etkisini hala sürdürürken, felaketin bilançosu ağırlaştı.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Eaton yangınında 17, Palisades yangınında 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27’ye yükseldi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı 23 bin dönümden fazla alana yayılan ve 5 bin yapıyı yok eden Palisades yangınının yüzde 22 oranında kontrol altına alındığını duyururken, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren ve 7 bin yapıyı yok eden Eaton yangınının ise yüzde 55 oranında söndürüldüğü bildirildi.

82 bin kişinin zorunlu tahliye emri altında olduğu açıklanırken, 90 bin kişinin ise hala tahliye uyarısı altında olduğu kaydedildi.

Yangınların 29 bin 824 öğrencinin eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini açıklayan yetkililer, 33 okulun kapatıldığı ve 10 okul kampüsünün hasar gördüğü veya yıkıldığı bilgisini paylaştı.

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