  3. ABD’deki üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü, 8 ağır yaralı
ABD’nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi’nde gerçekleşen bir silahlı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

ABD bir kez daha silahlı saldırı dehşetini yaşadı. Kimliği henüz bilinmeyen bir saldırganın Rhode Island eyaletindeki Providence şehrinde bulunan Brown Üniversitesi’nde etrafa ateş açtığı bildirildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, üniversitedeki öğrencilere bulundukları yerlerde kalma ve güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı.

Bazı öğrencilerin ise güvenlik prosedürleri çerçevesinde kampüsten tahliye edildiği aktarıldı. Providence Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Tim O'Hara, şüpheliyi tamamen siyah giyinmiş bir erkek olarak tanımlayarak arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Trump: FBI olay yerinde

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak FBI’ın olay yerine gönderildiğini duyurdu.

