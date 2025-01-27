ABD’den 3 ülkeye gümrük vergisi gelişmeleri gündemde!

Trump yönetimi pazar gecesi yaptığı açıklamada, Kolombiya liderinin göçmenleri sınır dışı eden ABD askeri uçaklarına giriş izni vermeyi kabul etmesinin ardından bu ülkeye yönelik cezalandırıcı gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı.

Duyuru, Kolombiya'nın pazar günü sınır dışı edilenleri taşıyan iki ABD askeri uçağına giriş izni vermemesinin ardından iki müttefik arasında bir ticaret savaşının önünü kesmiş gibi görünüyor.

Başkan Donald Trump ve eski bir solcu gerilla olan Kolombiyalı mevkidaşı Gustavo Petro'nun sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmaları sürerken, Washington bu ülkenin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulayarak karşılık verdi.

Pazar gecesi Beyaz Saray Kolombiya'nın "Başkan Trump'ın tüm şartlarını kabul ettiğini" söyledi. Ancak Kolombiya hükümet yetkililerine yönelik vize yaptırımlarının "sınır dışı edilen Kolombiyalıların ilk uçak yükü başarıyla iade edilene kadar" yürürlükte kalacağını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Bugün yaşananlar Amerika'ya yeniden saygı duyulduğunu tüm dünyaya açıkça gösteriyor" denildi.

Meksika ve Kanada'ya gümrük vergisi

ABD'de Başkan Trump'ın danışmanları arasında, Cumartesi gününden itibaren Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi getirme yönünde bir ivme oluşuyor.

Trump son günlerde gümrük vergileri konusunda uzun süren görüşmelere izin vermeden hızlı hareket etme konusunda istekli olduğunu gösterdi. Pazar günü Trump, ABD'den geri dönüş uçuşlarını kabul etmeyi reddetmesini gerekçe göstererek Kolombiya'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulama tehdidini açıkladı ve ardından geri adım attı.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi, geri adım atılmasına rağmen bu kararın Trump'ın gümrük vergilerini “etkili bir müzakere aracı” ve gündemine uymayan ülkeler için “etkili bir ceza” olarak gördüğünü kanıtladığını söyledi.

Yetkili, Başkan'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik tehditleri konusunda “çok ciddi” olduğunu ve onlardan işbirliği yapmalarını beklediğini de sözlerine ekledi.

Bu durum yatırımcılar ve işletmeler için bir uyanış çağrısı olabilir. Goldman Sachs geçen hafta müşterilerine Trump'ın cumartesi günü gümrük vergisi uygulama ihtimalinin yalnızca yüzde 20 olduğunu söylemiş ve Trump'ın ilk döneminde de benzer tehditlerde bulunduğunu ancak her zaman bunu gerçekleştirmediğini belirtmişti. Ancak görüşmelere aşina olan kişilere göre Trump, Kolombiya ile tarife hesaplaşmasından önce bile müzakerelerden önce tarifeler stratejisine yatkındı, ancak Kanada ve Meksika ile ilgili nihai kararlar alınmadı.

Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergileri, Trump'ın pazar günü Kolombiya'ya yönelik gümrük vergileriyle beklenmedik bir şekilde başlatmaya hazır göründüğü çok cepheli bir ticaret savaşının ilk salvoları olacak. Trump ayrıca Çin, Danimarka ve diğer bazı Avrupa ülkelerini de gümrük vergileriyle vurmakla tehdit etti ancak bundan sonra hedefini ABD'nin Kuzey Amerika'daki komşularına çevirmeye niyetli görünüyor.

Bu yaklaşımın nasıl yerleştiğinin bir işareti olarak Meksika ve Kanada'da, Trump'ın taleplerine uymak için harekete geçseler bile, yeni yönetime yaptıkları çağrıların karşılıksız kaldığı yönünde artan bir endişe var.

Üst düzey yönetim yetkilisi, Meksika'nın Trump'ın geri dönüş uçuşlarıyla işbirliği yapmak için adımlar attığını, bir günde dört uçuşu kabul ettiğini ve kendi ulusal muhafızlarını konuşlandırırken göçmenler için Meksika'da kalma politikasını eski haline getirdiğini kabul etti.

Yine de yetkili, Meksika hükümetinin gümrük vergilerinden kaçınmak için henüz yeterince şey yapmadığında ısrar etti ve yeni vergilerden kaçınmak için kendisinin ya da Kanada hükümetinin başka hangi adımları atması gerektiğini belirtmedi.

Tarife tehditleri kıtasal bir ticaret savaşı başlatma riski taşıyor. Kanada, Trump'ın önce davranması halinde misilleme olarak atılacağını düşündüğü ticari adımların bir listesini hazırlıyor. Kanada'da bazıları gümrük tarifelerinin uzun süre yürürlükte kalması halinde böyle bir çatışmanın ülkelerini resesyona sürükleyebileceğine inanıyor.