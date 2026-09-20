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ABD'den 4 ülkede güvenlik uyarısı

ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'deki büyükelçilikleri, Orta Doğu'daki ABD'lilere güvenlik uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
DHA
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ABD'den 4 ülkede güvenlik uyarısı
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ABD'nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçiliklerinden yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'da sivil havalimanı da dahil çeşitli yerlere saldırılar düzenlediği bildirildi.

Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki askeri çatışmanın ‘hızla tırmanabileceği’ vurgulanan açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve ‘beklenmedik bir tırmanışın’ yaşanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Orta Doğu'da bulunan ABD'lilerden dikkatli olmaları, muhtemel uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olmaları istendi.

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