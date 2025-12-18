ABD'den 901 milyar dolarlık savunma bütçesi! Senato onayladı

ABD Senatosu Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, savunma bütçesi tasarısı 77 kabul oyuna karşılık 20 ret oyuyla kabul edildi. Toplam 3 bin 86 sayfadan oluşan ve 2026 mali yılını kapsayan savunma bütçesi, Temsilciler Meclisi’nden sonra Senato’dan da geçerek imzalanmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’a gönderildi.

Çin ve Rusya odaklı düzenlemeler öne çıktı



2026 savunma bütçesinde, ABD’nin Çin ve Rusya ile yürüttüğü askeri rekabeti güçlendirmeye yönelik düzenlemeler ön plana çıktı. Bu çerçevede bütçe, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna’ya yaklaşık 400 milyon dolarlık savunma yardımı ayrılmasını öngörüyor. Söz konusu kaynak, Ukrayna ordusu için silah tedariki yapan ABD merkezli şirketlere ödeme yapılmasında kullanılıyor.

Tasarıda ayrıca Pentagon’un Avrupa genelinde görev yapan ABD askerlerinin sayısını 76 binin altına düşürmesini engelleyen bir hükme yer veriliyor. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında, Amerikalı bireylerin ve ABD şirketlerinin Çin ile hassas teknolojileri içeren tüm işlemlerini Hazine Bakanlığı’na bildirmesi zorunlu hale getiriliyor. Savunma bütçesi, bazı Çinli biyoteknoloji şirketlerinin federal fonlardan yararlanmasını yasaklayan Biyogüvenlik Yasası’nı da içeriyor. Bunun yanı sıra tasarı, Tayvan’a 1 milyar dolarlık savunma fonu sağlanmasını, ABD’nin bölgedeki önemli müttefiklerinden Filipinler’e ise 1,5 milyar dolarlık destek verilmesini öngörüyor.

Sezar yasasının yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı

2026 savunma bütçesinde dikkat çeken düzenlemelerden biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye’ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası’nın iptal edilmesi oldu. Bütçeye eklenen hüküm doğrultusunda, tasarının yasalaşmasıyla birlikte Sezar Yasası resmen yürürlükten kalkmış olacak.

Tasarıda, yaptırımların kaldırılmasının belirli şartlara bağlandığı belirtilirken, bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump’ın konuya ilişkin ilk raporu 90 gün içinde, devam eden süreçte ise dört yıl boyunca her 180 günde bir ilgili Kongre komitelerine sunması öngörülüyor. Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, Beşşar Esed yönetimi altındaki Suriye’nin ekonomik toparlanmasını sınırlandırmak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.