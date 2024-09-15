ABD Başkan adayı Trump'ın yakınında ateş edildi!
Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın seçim kampanya sözcüsü, Trump’ın çevresinde silah ateşlendiğini, başkan adaylarının ise güvende olduğunu açıkladı.
Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanya sözcüsü, Trump'ın çevresinde silah ateşlendiğini, başkan adaylarının ise güvende olduğunu açıkladı.
New York Post'a konuşan kaynaklar ise, silahlı kişilerin birbirlerini hedef aldığını ve ateşin Trump'ı hedef almadığını iddia etti.
İki ay önce suikast girişimine uğramıştı
Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlenen mitingte de suikast girişimiyle karşı karşıya kalmış ve Thomas Matthew Crooks isimli saldırganın tüfeğinden ateşlenen fişek, Trump'ın kulağını sıyırmıştı.