ABD’den Avrupa’ya envanter uyarısı: Tedarik zincirinde büyük kriz

Pentagon, müttefik ülkelere gönderdiği resmi bildirimde, stratejik askeri rezervlerin güvenli eşiğin altına inmeye başladığına dikkat çekti. Ukrayna ve Orta Doğu’daki operasyonel ihtiyaçların önceliklendirilmesi, Avrupa’ya yönelik taahhütlerin karşılanmasını zorlaştırıyor. Washington yönetimi, mevcut envanterin kendi ulusal güvenliği ve Pasifik’teki caydırıcılık kapasitesi için korunması gerektiğini vurgulayarak, müttefiklerine bekleme süreci mesajı verdi.

Kapasite ve ham madde darboğazı

Teslimat takvimlerindeki sarkmanın temelinde, savunma sanayisinin mevcut talep patlamasına yanıt verememesi yatıyor. Gelişmiş teknoloji ürünlerinde kullanılan mikroçiplerden patlayıcı kimyasallara kadar birçok kalemde yaşanan ham madde kıtlığı, üretim bantlarını yavaşlatmış durumda. Birçok stratejik sistemin teslimat süresi aylar yerine yıllarla ifade edilmeye başlanırken; bu durum, siparişlerini ABD merkezli şirketlere veren Avrupa ülkelerinin güvenlik stratejilerinde ciddi bir boşluk yaratıyor.

ABD’nin bu geri adımı, Avrupa kıtasında askeri yatırımların zorunlu olarak artırılacağı yeni bir dönemi tetikliyor. Özellikle Polonya ve Baltık ülkeleri gibi sınır güvenliği önceliği olan devletler, tedarik güvenliğini sağlamak için alternatif kaynaklara ve yerli üretim modellerine yönelmek zorunda kalabilir. Küresel çatışma bölgelerine yapılan yoğun sevkiyatlar nedeniyle stokları tükenme noktasına gelen Washington, Avrupalı müttefiklerine teslimatların aksayabileceğini bildirdi. Pentagon’un bu kritik hamlesi, Batı dünyasında savunma planlamalarını altüst edebilir.

Pasifik odaklı stratejik tercih

ABD’nin bu tutumu, aslında küresel önceliklerin de bir yansıması olarak görülüyor. Beyaz Saray, elindeki en gelişmiş savunma ve saldırı imkanlarını, Çin ile yaşanabilecek olası bir gerginlik için saklı tutma eğiliminde. Avrupa’ya yönelik sevkiyatların yavaşlatılması, ABD’nin jeopolitik odağını tamamen Hint-Pasifik bölgesine kaydırdığının ve müttefiklerinden yük paylaşımı konusunda daha somut adımlar beklediğinin en net göstergesi olarak yorumlanıyor.