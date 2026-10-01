ABD'den Avrupa'ya sert mesaj: Rusya'dan enerji alımını bitirmezseniz vanalar kapanacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını sonlandırması gerektiğini söyledi. Wright, aksi durumda ABD'nin Avrupa ile ticari ilişkilerinde daha sert bir tutum benimseyebileceği mesajını verdi.

“Rusya'dan enerji almayı bırakın”

Wright, Avrupa'nın Rusya'dan enerji alımını sürdürmesinin Washington açısından kabul edilebilir olmadığını belirtti. ABD Enerji Bakanı, Avrupa'nın Rus petrolü ve doğal gazına yönelik ithalatı durdurması gerektiğini ifade ederek enerji ticaretinin ABD-Avrupa ilişkilerinde önemli bir başlık olduğunu ortaya koydu.

Avrupa'ya ticaret mesajı

ABD yönetiminin açıklamasında enerji ithalatının yanı sıra ticaret konusu da öne çıktı. Wright, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan enerji alımını sona erdirmemesi halinde ABD'nin ticaret alanında farklı adımlar atabileceğini belirtti. Böylece Washington'ın enerji politikasını ticari ilişkilerle birlikte değerlendirdiği mesajı verildi.

Rus enerjisi tartışmanın merkezinde

Avrupa'nın Rusya'dan enerji ithalatı, ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının başlıca başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Washington yönetimi, Avrupa ülkelerinin Rus enerjisine yönelik bağımlılığını azaltmasını isterken, bu yöndeki çağrıların ekonomik ve ticari boyutları da gündeme geliyor.

ABD'den Avrupa'ya yeni mesaj

Chris Wright'ın açıklamaları, ABD'nin Avrupa'nın Rusya'dan enerji ithalatını tamamen sonlandırması yönündeki talebini bir kez daha ortaya koydu. Washington'ın Avrupa ülkelerine yönelik mesajında Rus petrolü ve doğal gazından vazgeçilmesi gerektiği vurgulanırken, aksi durumda ticaret alanında daha sert adımlar atılabileceği belirtildi.