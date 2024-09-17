  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'den Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: İsrail'den daha fazla detay istemeye devam edeceğiz
Takip Et

ABD'den Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: İsrail'den daha fazla detay istemeye devam edeceğiz

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünü korkunç bir trajedi olarak nitelendirerek, İsrail'den daha fazla bilgi talep etmeye ve sorumluların hesap vermesi için baskı kurmaya devam edeceklerini belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: İsrail'den daha fazla detay istemeye devam edeceğiz
Takip Et

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin oturumunda konuştu. Konuşmasına kendisinin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirerek başlayan Greenfield, "Kimsenin hayatı gösteriye katıldığı için riske girmemeli." dedi.

Greenfield, "Bu korkunç trajedi hiç gerçekleşmemeliydi." diyerek, İsrail'den daha fazla detay talep etmeye ve sorumluların hesap vermesi için baskı kurmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Eygi'nin ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini ileten Greenfield, "Son yılda onun ve diğerlerinin de ölümü çok trajik ve gereksizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Greenfield, nerede olursa olsun acıya alışmamak gerektiğini ifade etti.

 

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.​​​​​​​

AK Parti Ağrı İl Başkanı görevinden istifa etti: Alnımız ak, vicdanımız rahatAK Parti Ağrı İl Başkanı görevinden istifa etti: Alnımız ak, vicdanımız rahatGündem

 

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, görevinden ayrıldıAK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, görevinden ayrıldıGündem

 

Dünya
ABD'den 5 kişi ve bir kuruluşa yaptırım
ABD'den 5 kişi ve bir kuruluşa yaptırım
Pezeşkiyan'dan Türkiye mesajı: İlişkilerimizi kesinlikle güçlendirmeliyiz
Pezeşkiyan'dan Türkiye mesajı: İlişkilerimizi kesinlikle güçlendirmeliyiz
Almanya’nın sınır kontrolleri kararı Türkiye'yi etkileyecek mi? Açıklama geldi
Almanya’nın sınır kontrolleri kararı Türkiye'yi etkileyecek mi?
İngiltere'den reklam kararı: Çocuklara yönelik o reklamlar yasaklanıyor
İngiltere'den reklam kararı: Çocuklara yönelik o reklamlar yasaklanıyor
NASA'nın Ege'de uzay üssü kurduğu ortaya çıktı
NASA'nın Ege'de uzay üssü kurduğu ortaya çıktı
Hindistan'da, çalılşma koşullarını protesto eden 104 Samsung çalışanı gözaltına alındı
Hindistan'da, çalılşma koşullarını protesto eden 104 Samsung çalışanı gözaltına alındı