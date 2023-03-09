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ABD'den, Çin'den gelen yolcular için COVID-19 testi kararı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'den gelen yolculara COVID-19 testi şartını kaldırmayı planlıyor.

Haber Merkezi
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ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin, Çin’den seyahat eden yolculara yönelik COVID-19 testi şartını kaldırmayı planladığı belirtildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Çin’de vaka sayısı, hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının düşmeye başlamasının, bu kararda etkili olduğu vurgulandı.

İsmi açıklanmayan, konudan bilgisi olan kaynaklara göre, Biden yönetimi, Çin’den seyahat edenlere karşı COVID-19 testi uygulamasını bu hafta sonuna kadar kaldırabilir.

Çin’de “Sıfır COVID-19” stratejisinin rahatlatılmasıyla aralık başında vaka ve hastaneye yatırılma oranlarında ciddi artış görüldüğü haberlere yansımıştı.

Biden yönetimi, buna karşılık 28 Aralık 2022’de, Çin, Hong Kong ve Macau’dan ABD’ye seyahat eden 2 yaş üstü bütün yolculara uçağa binmeden 48 saat içinde COVID-19 testi yaptırma zorunluluğu getirmişti.

ABD sağlık yetkilileri, ayrıca Çin’in salgınla ilgili açıkladığı verilen yeterince şeffaf olmayabileceği endişesini de paylaşmıştı.

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