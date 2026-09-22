ABD'den Çin'e bulut engeli hazırlığı: Pekin rotayı yerli çipe kırdı
Çinli yapay zeka şirketlerinin ABD'nin gelişmiş Nvidia çiplerine yönelik kısıtlamalarını aşmak için Güneydoğu Asya, Japonya ve Orta Doğu'daki veri merkezlerinden bulut sunucusu kiraladığı bildirildi. Washington yönetimi açığı kapatacak düzenlemeyi gündemine aldı.
Çinli yapay zeka şirketlerinin, ABD'nin ileri seviye Nvidia işlemcilerine getirdiği doğrudan erişim kısıtlamasını bulut üzerinden aşmaya çalıştığı belirtiliyor.
Şirketlerin Güneydoğu Asya, Japonya ve Orta Doğu'da bulunan veri merkezlerindeki bulut sunucularını kiralayarak faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.
Yabancı sözleşme formülü
Söz konusu erişimin, ABD makamlarının denetimi dışındaki tesislerde bulunan Nvidia işlemcileri üzerinden sağlandığı ifade ediliyor.
Çinli firmaların bu merkezlerdeki donanımı, yabancı kuruluşlar adına imzalanan sözleşmeler aracılığıyla kullanarak yapay zeka modellerini eğittiği aktarılıyor.
Mevcut düzenlemelerin uzaktan bulut erişimini açık biçimde yasaklamadığı belirtilirken, uygulamanın hukuki açıdan gri alanda değerlendirildiği ifade ediliyor.
ABD Kongresi'nde yeni düzenleme
Washington yönetimi bulut kiralama yoluyla oluşan boşluğu incelemeye aldı.
ABD Kongresi'nde yabancı şirketlerin uzaktan bulut erişimini kısıtlayacak düzenlemenin değerlendirildiği, yönetimin de bu alandaki açıkları mercek altına aldığı kaydedildi.
Ocak ayında ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen Remote Access Security Act'in yasalaşması halinde, ihracat kontrollerinin uzaktan bulut bilişim hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişletilebileceği belirtiliyor.