ABD’den Çin’e çip uyarısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'in çip, telekomunikasyon ekipmanı ve elektrikli araç üretiminde kullanılan 2 nadir metale ihracat sınırlaması uygulama planı ile sadece kendisine zarar vereceğini savundu.

Sullivan, CBS'e yaptığı açıklamada, "Çin'in bu kararının kendi kendine zarar veren bir karar olduğunu düşünüyorum, çünkü bu adım diğer ülkelerin riski azaltma, tedarik zincirlerini çeşitlendirme kararlılıklarını güçlendirecektir" dedi.

Sullivan, Çin'in ihracat kontrollerinden etkilenecek ülkelerin bağımlılıklarını azaltmak ve kendi tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artırmak için harekete geçeceklerini savundu.