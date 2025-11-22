ABD’den Çin’e Nvidia’nın çiplerinin satışı yolu açılabilir mi?

Bloomberg'in haberine göre, Trump yönetimi geçtiğimiz aylarda Çin ile yaptığı ticari ateşkes sonrasında Nvidia'nın H200 yapay zekâ çiplerinin satışını onaylamayı değerlendiriyor. İki ülke arasındaki gerginliğin azalması, ABD'nin Çin'e ileri teknoloji ihracatı için umutları artırıyor.

Kaynakların verdiği bilgilere göre, ABD Ticaret Bakanlığı Çin'e çip satışını yasaklayan politikayı yeniden değerlendirerek ve planların değiştirebilir. Yine de kararın henüz net olmadığı belirtilirken, görüşmelerin sonucunda ihracat lisansına onay çıkmayabileceği de vurgulanıyor.

Beyaz Saray ile Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yorum yapmadı.

Yumuşama mı?

Gündemdeki bu adım, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen ay Busan'da ticaret ve teknoloji savaşına ara veren bir ateşkes anlaşması imzalamasının ardından Washington'ın Pekin'e karşı daha yumuşak bir tutum benimsediğine işaret ediyor.

Öte yandan Washington'daki Çin karşıtları, gelişmiş yapay zekâ çiplerinin Çin'e satışının Pekin'in askeri kapasitesini güçlendirebileceği endişesini taşıyor.