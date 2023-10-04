ABD'den Çinli şirketlere uyuşturucu yaptırımı

ABD hükümeti, uyuşturucu madde fentanilin ticaretini yaptıkları gerekçesiyle Çinli kuruluş ve kişilere karşı yaptırım başlatırken aleyhlerine hazırlanan iddianameleri kamuoyuyla paylaştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland gazetecilere dün yaptığı açıklamada, "Bugün ABD hükümeti adına bir mesaj iletmek için buradayız. Amerikalı insanları fentanil ile zehirlemekten kimin sorumlu olduğunu biliyoruz" dedi.

Uyuşturucu madde fentanil ölümcül bağımlılık yaratan uyuşturucuların da ham maddesi olarak kullanılıyor.

Garland, "Bitiş noktası Amerikalıların hayatını kaybetmesine çıkan bu küresel fentanil zinciri çoğunlukla kimyasal üreticisi şirketler ile başlıyor" dedi.

Adalet Bakanlığı sekiz Çinli şirket ve 12 çalışanı aleyhine hazırlanan iddianameleri de kamuoyuyla paylaştı. İddianemelerde kimyasal üreticisi şirketlerin, yakalanmamak için sahte etiketler ve başka yöntemlerle fentanil yapımında kullanılan kimyasal ürünleri ABD'ye gönderdikleri, kimyasalların bir kısmının da Meksika'nın en güçlü uyuşturucu karteli olarak nitelenen Sinaloa'ya gönderildiği belirtildi.

Fentanil kuvvetli uyuşturucu özellikleri olan sentetik opioid üretiminde kullanılıyor. ABD'de opioidlerin aşırı dozda kullanımı son yıllarda onbinlerce kişinin ölümüne yol açtı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin merkezli büyük bir şebeke de dahil olmak üzere, yasadışı uyuşturucu maddelerin uluslararası yaygınlaşması ile ilişkili 28 kişi ve kuruma yaptırım uygulandığını açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, Çin merkezli şebekeyi fentanil, metamfetamin ve MDMA maddelerinin üretimi ve dağıtımından sorumlu olmakla suçladı.

Fentanil ithalatını durdurmak isteyen Biden yönetiminin attığı bu son adımla Washington, uyuşturucu maddeye ilişkin yaptırım uyguladığı Çinli kişi ve kuruluşların sayısını artırmış oldu.

Çin'in Washington büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu, Çin'in dün atılan adımı şiddetle kınadığını ve Çin hükümetinin uyuşturucu karşıtı sert bir tutuma sahip olduğunu söyledi.