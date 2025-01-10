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ABD'den DEAŞ ve PKK/YPG açıklaması: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında var olmaya devam edeceklerini belirterek, "Onların (Türklerin) güvenlik endişelerini anlıyoruz. Dürüst olmak gerekirse Türkiye'nin endişeleri geçersiz endişeler değil." dedi.

AA
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ABD'den DEAŞ ve PKK/YPG açıklaması: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz
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Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Türkiye ve Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir soru üzerine Kirby, Suriye'de bulunmalarının ana misyonunun "DEAŞ'la mücadele" olduğunu savundu ve PKK/YPG konusunda Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ancak detaylara girmeyeceğini ifade etti.

Suriye'deki duruma ilişkin Washington-Ankara hattındaki görüşme trafiğini değerlendiren Kirby, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ile ilgili güvenlik endişelerini anladıklarını belirtti.

Kirby, "Daha önce de belirttiğim gibi, onların (Türklerin) güvenlik endişelerini anlıyoruz. Dürüst olmak gerekirse Türkiye'nin endişeleri geçersiz endişeler değil." diye konuştu.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile sadece DEAŞ'la mücadele kapsamında işbirliği yaptıklarını belirten Kirby şöyle konuştu:

"Neden Suriye'de olduğumuzu yeniden vurgulamak isterim. Biz oradayız çünkü DEAŞ'la mücadele koalisyonunun bir parçasıyız. DEAŞ büyük ölçüde zayıflatılmış olsa da hala aktif bir tehdit olmaya devam ediyor. Bu yüzden askerlerimiz, DEAŞ'a karşı harekete geçmek için SDG ile işbirliği halinde. Orada yaptığımız şey bu. Bu misyonda herhangi bir değişiklik yok."

ABD'li danışman, Ankara'nın PKK/YPG'den kaynaklı güvenlik endişelerini anladıklarını ancak bununla birlikte özellikle Suriye'nin kuzeyindeki durumu "olduğundan daha istikrarsız hale getirecek" herhangi bir adımı da görmek istemediklerini ifade etti.

Kirby, PKK/YPG unsurlarının "DEAŞ karşıtı operasyonlarda ortaklık yapma kapasitesinin" olumsuz etkilenmesini istemediklerini de sözlerine ekledi.

Fransız askerlerinin Suriye'ye gönderilme ihtimaliyle ilgili güncel tartışma hakkında görüşü sorulan Kirby, konunun ABD ile ilgili olmadığını ve dolayısıyla bir yorum yapmayacağını, Ankara ile Paris'in bu konuda kendi reaksiyonlarını kendi adlarına ortaya koyacaklarını belirtti.

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