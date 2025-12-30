ABD’den Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan bir tekneye daha saldırı (Video)

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından işletilen bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.