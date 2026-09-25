ABD’den Ebola salgını için 267 milyon dolarlık ek yardım

ABD yönetimi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde hızla yayılan Ebola salgınıyla mücadele kapsamında 267 milyon dolarlık ek sağlık ve insani yardım sağlayacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni destek, salgının kontrol altına alınması ve etkilerinin azaltılması amacıyla kullanılacak. Yeni kaynakla birlikte ABD’nin Ebola salgınına yönelik doğrudan sağlık ve insani yardım taahhüdü 887 milyon dolara yükseldi.

Tedavi üniteleri kurulacak

Yeni yardım kapsamında Ebola tedavi ünitelerinin oluşturulması planlanıyor. Ayrıca güvenli ve onurlu cenaze işlemlerini yürütecek ekiplerin desteklenmesi ve kişisel koruyucu ekipmanların temin edilmesi için kaynak sağlanacak.

Uluslararası destek çağrısı

ABD yönetimi, salgınla mücadelede uluslararası desteğin artırılması çağrısında da bulundu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çatışmalar ve insani krizlerin devam ettiği, ülkenin salgınla mücadelede uluslararası yardıma önemli ölçüde ihtiyaç duyduğu belirtildi. Yardım kuruluşları ve sağlık yetkilileri ise erken enfeksiyonların tespiti, hastalığın takibi ve acil müdahale için personel ile ekipman eksikliklerine dikkat çekti.

Fonların hastalığın yayılmasını takip etmeye yönelik gözetim çalışmalarının genişletilmesi, gerekli sağlık malzemelerinin temini ve temaslı kişilerin takibinde de kullanılması öngörülüyor.

Salgın mayısta tespit edildi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını mayıs ayında tespit edildi. Salgın ayrıca kayıtlardaki en hızlı büyüyen Ebola salgını olarak tanımlanıyor. Salgının, nadir görülen Bundibugyo virüsünden kaynaklandığı ve bu suşa karşı onaylanmış bir aşı veya tedavinin bulunmadığı belirtildi. Haberde ayrıca en az 200 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sağlık sistemine yönelik destek artırılacak

ABD'nin açıkladığı yeni yardımın, salgının kaynağında kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları desteklemesi hedefleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, şimdiye kadar sağlanan kaynaklarla salgın bölgelerine yüzlerce ton insani yardım ulaştırıldığını, milyonlarca sağlık taramasının desteklendiğini ve Ebola tedavisi için özel merkezlerin faaliyete geçirildiğini açıkladı.

ABD’nin desteği 887 milyon dolara ulaştı

Açıklanan 267 milyon dolarlık yeni kaynak, ABD'nin daha önce sağladığı yardımlara eklenecek. ABD Dışişleri Bakanlığına göre hükümet, şimdiye kadar Ebola salgınıyla mücadele kapsamında toplam 887 milyon dolar doğrudan sağlık ve insani yardım sağladı. Yeni destek, ABD'nin G7 Liderler Zirvesi'nde Ebola müdahalesi için açıkladığı ilave 500 milyon dolara kadar kaynak sağlama taahhüdünün bir bölümünü oluşturuyor.