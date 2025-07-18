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ABD'den elçiliklerine kılavuz: Diğer ülkelerdeki seçimler için 'açık gerekçe olmadan' yorum yapmayın

ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki temsilciliklerine, ülkenin dış politika çıkarları açısından "açık ve zorlayıcı bir gerekçe" olmadığı sürece, diğer ülkelerdeki seçimler hakkında yorum yapmaktan kaçınılması gerektiği konusunda kılavuz gönderdi.

Haber Merkezi
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ABD'den elçiliklerine kılavuz: Diğer ülkelerdeki seçimler için 'açık gerekçe olmadan' yorum yapmayın
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Associated Press (AP), ABD Dışişleri Bakanlığının yurt dışındaki tüm büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına gönderdiği kılavuzu inceledi.

Kılavuzda Bakanlığın, diğer ülkelerdeki seçimler hakkında yalnızca ABD'nin dış politika çıkarları için "açık ve zorlayıcı bir gerekçe" olması halinde kamuoyuna açıklama yapacağı belirtilirken, büyükelçilikler ve konsoloslukların da buna uygun davranması istendi.

Yurt dışındaki temsilciliklerin belirli bir ideolojiyi çağrıştıran açıklamalardan kaçınmaları gerektiği uyarısının bulunduğu kılavuzda, temsilcilikler tarafından yapılacak açıklamaların, ABD'nin tüm yabancı ülkelerin egemenliğine saygı duyacağına dair Başkan Donald Trump'ın tutumuyla uyumlu olması gerektiği ifade edildi.

Kılavuzda, "Yabancı ülkelerdeki bir seçim hakkında yorum yapmanın uygun olduğu durumlarda, mesajımız kısa olmalı, kazanan adayı tebrik etmeye odaklanmalı ve uygun olduğunda ortak dış politika çıkarlarına dikkat çekmelidir" ifadeleri yer aldı.

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