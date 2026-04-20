ABD’den ‘enerji çeşitliliği’ mesajı: Nükleer yatırımlar mercek altında

Bakan Wright, enerji arz güvenliğinin sağlanması için ‘her şeyden biraz’ yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Fosil yakıtlar, yenilenebilir kaynaklar ve nükleer enerjinin bir arada kullanılmasının önemine değinen Wright, “Ekonomik büyümemizi sürdürmek ve enerji bağımsızlığımızı güçlendirmek için tüm kaynaklardan enerji temin etmeliyiz. Bu bir tercih değil, zorunluluktur,” dedi.

Nükleer enerjide yeni dönem

Açıklamalarında nükleer yatırımlara özel bir parantez açan Wright, bu alanın karbon emisyonlarını azaltma ve kesintisiz güç sağlama kapasitesine dikkat çekti. Özellikle küçük modüler reaktörler (SMR) ve mevcut nükleer santrallerin modernizasyonu konularında yatırımların hız kazanacağını işaret eden Bakan, nükleer enerjiyi "temiz ve güvenilir enerjinin bel kemiği" olarak tanımladı.

Piyasa odaklı strateji

Bakan Wright, enerji politikalarının sadece çevresel hedeflerle değil, aynı zamanda piyasa gerçekleri ve maliyet verimliliğiyle de uyumlu olması gerektiğini savundu. Enerji maliyetlerini düşürmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Bakan, nükleer yatırımların uzun vadede hem istihdam yaratacağını hem de Amerikan sanayisi için ucuz enerji kaynağı oluşturacağını vurguladı.