ABD’den ‘film’ gibi yasa tasarısı! Ödül avcılarına her göçmen için 1.000 dolar önerildi

Trump ve yönetiminin göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalara başlamasının ardından göçmenler için Mississippi milletvekilinden belgesiz göçmenleri bulmak için ödül avcıları fonu önerisi geldi.

Ödül avcılarına her göçmen için 1.000 dolar

Mississippi'de, Eyalet Temsilcisi Justin Keen, "Mississippi Kaçak Göçmen Sertifikalı Ödül Avcısı Programı Fonu" adlı bir yasa tasarısı sundu. Tasarı, belgelenmemiş göçmenlerin tespiti ve sınır dışı edilmesine yardımcı olan ödül avcılarına kişi başına 1.000 dolar ödeme yapılmasını öneriyor.

Trump’ın göç politikalarını destekleyen yasa teklifi

Washington Post’un haberine göre, bu yasa teklifi, eski Başkan Donald Trump’ın göç politikalarını yerel düzeyde desteklemek amacıyla geliştirildi ve daha önceki federal sert göç politikalarının etkilerini gösteriyor.

İhbar hattı kurulması planlanıyor

Tasarıya göre, ödül avcıları genellikle kefalet acenteleri ya da emniyetle bağlantılı yetkililerden seçilecek. Ayrıca, bu süreç için sürekli bir bilgi sistemi ve bir ihbar hattı kurulması planlanıyor.

Tasarı, sivil haklar savunucuları tarafından eleştiriliyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), bu tür yasaların göçmen topluluklarında korkuya yol açacağını ve ırksal profil oluşturma riskini artıracağını savundu.

Yasanın Mississippi Eyalet Meclisi'nde geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak, tasarının savunucuları, Cumhuriyetçi liderlerin Trump’ın politikalarına verdikleri desteği göstermeleri gerektiğini vurguluyor.