ABD’den göçmen vizesi kararı: Tüm başvurular durduruldu

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Daha önce mülakat tarihi belirlenen bazı başvuru sahiplerine de randevularının erteleneceğine ilişkin bildirimler gönderilmeye başlandı.

Konsolosluklarda randevular yeniden planlanacak

ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında göçmen vizesi mülakatı bulunan başvuru sahiplerine, görüşmelerinin yeni bir tarihe alınacağı bildirildi.

Yetkililer, yeni randevu tarih ve saatlerinin daha sonra paylaşılacağını belirtirken, göçmen vizesi mülakatlarının ne zaman yeniden başlayacağı konusunda ise kesin bir takvim açıklanmadı.

“Kamuya yük” kriteri daha sıkı uygulanacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni uygulamanın başvuru sahiplerinin gelecekte Amerikan kamu yardımlarına bağımlı hale gelip gelmeyeceğinin daha kapsamlı değerlendirilmesini amaçladığını bildirdi.

Bakanlık sözcüsü, konsolosluk görevlilerinin tüm vize başvurularını daha kapsamlı ve tutarlı şekilde değerlendirebilmesi için küresel bir eğitim programı başlatıldığını açıkladı.

ABD yasalarında “kamu yükü” olarak tanımlanan ve kişinin geçimini sağlamak amacıyla belirli kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimalini ifade eden kriter, vize değerlendirmelerinde dikkate alınacak.

Bazı başvurular son anda ertelendi

Kararın ardından daha önce randevu alan bazı göçmen vizesi başvuru sahiplerinin mülakatları da son anda ertelendi.

Dışişleri Bakanlığı, işlemlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin henüz bir tarih vermedi.

Mahkeme 75 ülkeye yönelik uygulamayı durdurmuştu

Yeni karar, federal bir mahkemenin Trump yönetiminin çoğunluğu düşük gelirli 75 ülkeden gelen göçmenlere yönelik başvuruları durdurma politikasını iptal etmesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi.

ABD Bölge Yargıcı Jeannette Vargas, söz konusu politikanın Kongre tarafından konsolosluk görevlilerine verilen vize değerlendirme yetkisine müdahale ettiği sonucuna vardı.

Mahkeme, uygulamayı ve bu politika kapsamında verilen vize retlerini geçersiz kılarken, taraflara davanın geri kalanına ilişkin önerilerini sunmaları için 11 Eylül’e kadar süre tanıdı.

Trump yönetiminden göçte yeni kısıtlamalar

Trump yönetimi, göreve gelmesinden bu yana ABD’ye giriş ve göç politikalarında çok sayıda kısıtlayıcı adım attı.

Düzensiz göçle mücadeleyi öncelikli politikalarından biri haline getiren yönetim, vize ve Green Card süreçlerine yönelik yeni sınırlamalar getirirken mülteci kabulünü de büyük ölçüde durdurdu.

Son kararın göçmen vizesi başvurularında ne kadar süreyle gecikmeye yol açacağı ise belirsizliğini koruyor.