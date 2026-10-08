ABD’den Güney Amerika’da kartel operasyonu: “Avcı-öldürücü” dronlar devrede

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ABD ordusu, Latin Amerika’daki kartellere yönelik operasyonlarda kullanılmak üzere MQ-9 Reaper insansız hava araçlarının bir bölümünü Afrika’dan Güney Amerika’ya kaydırdı. ABD’li yetkililere göre söz konusu dronlar Kolombiya ve Ekvador’a gönderildi. Sevkiyatın, Trump yönetiminin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı gruplarına karşı yürüttüğü askeri mücadelenin yeni aşaması olduğu değerlendiriliyor.

ABD’nin iki ülkeye kaç MQ-9 Reaper gönderdiği ve uçakların tamamının bölgeye ulaşıp ulaşmadığı ise açıklanmadı.

Operasyonların kapsamı genişletilecek

ABD’li General Francis L. Donovan, operasyonların yalnızca teknelere yönelik saldırılarla sınırlı kalmayacağını, kara hedeflerine karşı da operasyonlar düzenlenmesinin planlandığını belirtti.

MQ-9 Reaper’lar hassas saldırı kapasitesinin yanı sıra termal görüntüleme ve elektronik iletişimleri engellemeye yönelik ekipman taşıyabiliyor. Bu özellikler, özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde saklanan örgüt liderlerinin takip edilmesinde kullanılabilecek.

Kolombiya ve Ekvador iş birliğine dahil oldu

Washington, ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan kaçakçılık gruplarının faaliyet gösterdiği Kolombiya ve Ekvador ile ortak operasyonlar yürütme konusunda anlaşmaya vardı. Kolombiya tarafı üç MQ-9 Reaper almayı kabul ederken, bir ilave uçak satın alma seçeneğini de değerlendiriyor.

Ekvador Savunma Bakanı Gian Carlo Loffredo ise iki MQ-9 Reaper’ın iş birliği kapsamında ülkesine devredildiğini ve bu araçların Ekvador hava sahasında faaliyet göstermeye başladığını açıkladı.

Dronların maliyeti 50 milyon dolara kadar çıkıyor

MQ-9 Reaper dronlarının birim fiyatı 50 milyon dolara kadar ulaşabiliyor. Ancak ABD ordusunun filosu, İran savaşı sırasında önemli kayıplar yaşadı. En az 45 uçağın imha edildiği belirtilirken, bu kaybın ABD’nin toplam MQ-9 filosunun yaklaşık dörtte birine karşılık geldiği ifade edildi. Bu nedenle Afrika’daki mevcut kapasitenin bir bölümünün Güney Amerika’ya aktarılması, ABD’nin farklı bölgelerdeki askeri öncelikleri açısından da önem taşıyor.

Afrika’daki operasyonlar etkilenebilir

MQ-9 Reaper’ların Güney Amerika’ya gönderilmesinin yalnızca Latin Amerika’daki operasyonlar açısından sonuçları olmayabilir. ABD’nin Afrika Komutanlığı, özellikle Somali’de Eş-Şebab’a karşı düzenlenen operasyonlarda bu dronlara yoğun biçimde başvuruyor. Afrika’daki uçakların Güney Amerika’ya kaydırılması, kıtadaki terörle mücadele operasyonlarında kullanılan kapasiteyi azaltabilir.

Kartel liderleri için yeni tehdit

Kolombiya’da kokain kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu belirtilen grupların liderlerine yönelik askeri operasyonlar sürerken, MQ-9 Reaper’ların bu kişilerin izlenmesinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Dağlık ve ormanlık alanlarda saklanan örgüt liderlerinin tespit edilmesi, ABD ile bölge ülkelerinin ortak operasyonlarında dronların kullanım alanlarından biri olacak. Ancak insan hakları savunucuları, ABD öncülüğündeki askeri kampanyanın siviller açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar ayrıca, kaçakçılık gruplarının liderlerinin öldürülmesinin uyuşturucu trafiğini kalıcı biçimde sona erdirmeyebileceğine dikkat çekiyor.