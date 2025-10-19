  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'den Hamas'a uyarı: Ateşkesi ihlal ederseniz önlem alınacak
Takip Et

ABD'den Hamas'a uyarı: Ateşkesi ihlal ederseniz önlem alınacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de yürürlükte olan barış anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkesi ihlal etmeye hazırlandığına dair "güvenilir raporlar" aldıklarını ve bunları garantör ülkelere bildirdiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den Hamas'a uyarı: Ateşkesi ihlal ederseniz önlem alınacak
Takip Et

Açıklamada, " Hamas bu saldırıyı gerçekleştirirse, Gazze halkını korumak ve ateşkesin bütünlüğünü korumak için önlemler alınacaktır" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri, Gazze barış anlaşmasının garantör ülkelerine, Hamas'ın Gazze halkına karşı ateşkes ihlali yapacağına dair güvenilir raporlar olduğunu bildirmiştir. Filistinli sivillere yönelik bu planlanan saldırı, ateşkes anlaşmasının doğrudan ve ciddi bir ihlali anlamına gelir ve arabuluculuk çabalarıyla elde edilen önemli ilerlemeleri baltalar. Garantörler, Hamas'ın ateşkes şartları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmektedir. Hamas bu saldırıyı gerçekleştirirse, Gazze halkını korumak ve ateşkesin bütünlüğünü korumak için önlemler alınacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer garantörler, sivillerin güvenliğini sağlamak, bölgede sükuneti korumak ve Gazze halkı ile bölge genelinde barış ve refahı ilerletmek konusundaki kararlılığımızı sürdürmekteyiz" denildi.

Dünya
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Rusya ile bütün anlaşmalar askıda
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Rusya ile bütün anlaşmalar askıda
New York'ta Trump'a "Krallara Hayır" protestosu
New York'ta Trump'a "Krallara Hayır" protestosu
Rus basını: Putin'i Türk F-16'ları koruyacak
Rus basını: Putin'i Türk F-16'ları koruyacak
Refah Sınır Kapısı 20 Ekim’de açılıyor
Refah Sınır Kapısı 20 Ekim’de açılıyor
İran: 2231 sayılı BMGK kararının süresi sona erdi, nükleer dosya BMGK gündeminden çıkarılmalıdır
İran: 2231 sayılı BMGK kararının süresi sona erdi, nükleer dosya BMGK gündeminden çıkarılmalıdır
Bangladeş’te havaalanında yangın: Tüm uçuşlar askıya alındı (Video)
Bangladeş’te havaalanında yangın: Tüm uçuşlar iptal